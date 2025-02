Em causa está uma "operação policial no âmbito de um pedido de cooperação das autoridades da cidade de Hamilton, no Canadá, com vista à apreensão de cinco viaturas de alta cilindrada".

"As viaturas em causa foram furtadas no Canadá e despachadas por via marítima, tendo como destino final os Emiratos Árabes Unidos", adianta a PJ.

"Os cinco carros encontravam-se no interior de dois contentores, cujo manifesto de carga indicava bens completamente distintos: peças de automóvel e caterpillar", é ainda explicado.

Agora, "com a colaboração das autoridades do Canadá", a Judiciária "irá prosseguir a investigação, visando apurar os autores dos factos".

A operação policial contou com a colaboração da Alfândega do Porto de Sines.