No comunicado, a PJ refere que a detenção destes dois homens, de 51 e 26 anos de idade, foi efetuada na passada terça-feira, no concelho do Funchal, através do Departamento de Investigação Criminal.

Foi-lhes apreendida “uma quantidade de heroína suscetível de corresponder a aproximadamente 31.700 doses individuais".

Depois de terem sido sujeitos a um primeiro interrogatório pelas autoridades judiciárias, os detidos ficaram a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.