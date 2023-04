"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, localizou, identificou e deteve, fora de flagrante delito, um homem de 21 anos, por sobre ele recaírem fortes indícios da prática de, pelo menos, três crimes de abuso sexual de crianças, sendo vítima uma menina de seis anos", é referido em comunicado.

De acordo com a informação disponibilizada pela PJ, "no passado dia 13 de abril, como acontecia com alguma regularidade, a menor foi deixada pelo progenitor na residência de familiares, local onde reside o suspeito, tio da vítima".

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

"Na sequência de brincadeiras entre a vítima e o suspeito, este, aproveitando a imaturidade e ingenuidade da vítima, cometeu diferentes atos, próprios do crime de abuso sexual de crianças", é explicado.

Tendo sido comunicado o ocorrido, a PJ desenvolveu "diligências que permitiram proceder à detenção do suspeito", que "não tem antecedentes policiais e encontra-se perfeitamente inserido em termos familiares e de trabalho".

"Presente a primeiro interrogatório judicial, foram aplicadas as medidas de coação de apresentações a órgão de polícia criminal e proibição de contactos", informa ainda a PJ.