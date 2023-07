Em comunicado, a PJ refere que o detido está “fortemente indiciado pela prática de incêndio urbano”.

A situação que levou à detenção fora de flagrante delito ocorreu no dia 19 na Rua Cunha Júnior, no Porto.

De acordo com a PJ, o incêndio foi provocado com recurso a chama direta no quarto ocupado pelo suspeito, situado no quinto andar de um prédio, “provocando graves danos na fração atingida e colocando em perigo todo o edifício e as pessoas que nele habitavam”.

O incêndio obrigou à evacuação do edifício e ao corte de trânsito na rua. No combate às chamas estiveram 25 bombeiros apoiados por oito viaturas.

A PJ refere que “não se encontra devidamente esclarecida a motivação do suspeito", mas a este suspeito são conhecidos antecedentes "pela prática de crime da mesma natureza, o que faz recear a repetição de novos episódios”.

O homem será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação ou de segurança tidas por adequadas.