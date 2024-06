O homicídio ocorreu na sexta-feira na zona de Sagres, no concelho de Vila do Bispo, quando o suspeito "por motivos fúteis" terá agredido a vítima com socos e um objeto contundente na zona do rosto e crânio, informou a PJ em comunicado.

“As agressões, pela sua natureza e região corporal atingida, resultaram na morte”, especifica a polícia.

A investigação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal (DIC) da PJ de Portimão.

O detido foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, conclui a nota.