Em comunicado, a PJ refere que a detenção ocorreu na madrugada de segunda-feira, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, estando o homem, madeireiro de profissão, a aguardar ser presente às autoridades judiciais para interrogatório e aplicação das medidas de coação.

De acordo com a PJ, a vítima, um cidadão de 40 anos, conhecida do autor do crime, terá sido agredida com “um objeto corto-perfurante na zona do tórax”, na sequência de desentendimentos ocorridos na sua residência.

O homem ainda foi socorrido no local, tendo o óbito sido confirmado já no hospital.