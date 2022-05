Em comunicado, a PJ informou que o suspeito foi detido, através da Diretoria do Centro, “em cumprimento de mandado de detenção emitido pelo Ministério Público no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Coimbra”.

De acordo com a fonte, os factos ocorreram junto de um espaço de diversão noturna, na cidade de Coimbra, na madrugada do dia 01 de dezembro de 2021, e “estão relacionados com uma altercação entre dois grupos de jovens”.

“Após os ânimos terem serenado, o suspeito, inconformado, entrou no seu automóvel e, mediante manobra de marcha-atrás, deliberadamente investiu, a grande velocidade, sobre os ofendidos, atropelando-os, com muita violência. Um dos jovens sofreu ferimentos que obrigaram à sua condução a unidade hospitalar”, lê-se.

Fonte da Diretoria do Centro da PJ adiantou à agência Lusa que os factos ocorreram junto de uma discoteca e que o detido, após entrar na viatura, terá agido “de forma deliberada” contra os jovens, “projetando-os alguns metros”.

Após a ocorrência, o suspeito “ausentou-se para paradeiro incerto” e foi detido, no domingo, em Coimbra.

O homem possui antecedentes criminais, com condenações efetivas, relacionados com homicídio na forma tentada (também ocorrido em Coimbra, em 2013), roubo, tráfico de estupefacientes e detenção ilegal de arma de fogo.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva, segundo a PJ.