O suspeito está indiciado por homicídio qualificado, na forma tentada.

Foi detido na segunda-feira, no cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito.

Os factos ocorreram na madrugada do dia 11 de julho, em Chorente, em Barcelos, distrito de Braga, quando, na via pública, por motivos passionais, o arguido conduziu a sua viatura contra as vítimas.

Segundo a PJ, só não as atingiu “pela rapidez com que conseguiram fugir ao embate”.

O detido vai ser presente às autoridades judiciárias competentes, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.