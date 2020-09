O presumível autor do homicídio ocorrido no passado dia 14 de agosto na freguesia de Lalim, em Lamego foi encontrado sem vida este sábado, informou a Polícia Judiciária num comunicado enviado às redações, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, informa que foi localizado, no dia de hoje, o corpo d

O cadáver foi localizado numa zona florestal da freguesia de Lalim.

De acordo com os dados recolhidos pelas autoridades, tudo indica que "o indivíduo em causa se tenha suicidado pouco tempo após o cometimento do homicídio".

O corpo vai ser sujeito a autópsia médico-legal.

Em 14 de agosto, o presumível homicida terá matado a mulher, de 56 anos, com uma arma de fogo.