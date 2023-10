Para além de localizarem o recém-nascido, a PJ também deteve dois responsáveis por terem retirado a criança. O casal, com idades de 45 e 37 anos, estão detidos e serão presentes à "Autoridade Judiciária competente no Tribunal em Faro, no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP Faro".

"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, na sequência de diligências de investigação desenvolvidas de forma ininterrupta, localizou e deteve dois responsáveis pela retirada de uma criança do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, ocorrida no passado dia 26 de outubro", pode-se ler no comunicado.

"Na sequência da sua localização, na madrugada de hoje, foi de imediato salvaguardado o apoio médico através de INEM, que assegurou os primeiros cuidados de socorro e retorno ao hospital onde se encontra em observação", explica o comunicado.

A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária.