"A Polícia Judiciária (PJ) participou na maior operação internacional jamais realizada, sob a égide da Europol, de combate ao abuso e exploração sexual infantil, que levou ao encerramento do Kidflix, uma das maiores plataformas de partilha de conteúdos de pornografia de menores e à detenção de 79 suspeitos, dois deles em Portugal", lê-se no comunicado da PJ, onde é referido também que "no decurso da operação “Stream”, que decorreu entre 10 e 23 de março último, além das referidas detenções, de um total de 1393 suspeitos identificados, foram ainda apreendidos mais de três mil dispositivos eletrónicos e resgatadas da situação de abuso e exploração sexual 39 crianças".

Em Portugal, por exemplo, a Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e Criminalidade Técnológica (UNC3T) da PJ deteve, em flagrante delito, dois cidadãos, de 28 e 35 anos, ao que tudo indica sem antecedentes criminais.

A investigação envolveu buscas em 35 países e é considerada mesmo “a maior operação de sempre” contra a pornografia infantil.

Segundo a revista Deutsche Welle, um total de 79 pessoas foram detidas na operação, que começou em 2022