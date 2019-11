Segundo um comunicado da autoridade, as buscas realizadas no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira foram presididas por três magistrados do Ministério Público.

Nas operações em "ambiente carcerário", lê-se no documento, "a PJ contou com a prestimosa colaboração da DGRSP (Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais), incluindo o Grupo de Intervenção e Segurança Prisional - GISP, entidade que, desde o primeiro momento, colaborou ativamente nas investigações em curso".

A operação policial, que ocorreu no âmbito de inquéritos titulados pelo DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Porto Este-Penafiel, deu também cumprimento a seis mandados de detenção.