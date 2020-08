Por outro lado, a associação ambientalista critica a "falta de perspetiva de sustentabilidade", tal como o que considera ser a reduzida atenção à questão chave da eficiência, em especial na gestão da água, energia e fluxos materiais, incluindo gestão de resíduos e matérias-primas.

"O documento subvaloriza grosseiramente esta problemática, assumindo, erradamente, que já se deram passos significativos neste sentido, quando estamos de facto quase na estaca zero face às metas e orientações pretendidas no contexto nacional, europeu e global para 2023, 2030 e até 2050", salienta o grupo, na mesma nota.

O GEOTA é da opinião que "o documento prevê muitas medidas insustentáveis" e presta "insuficiente atenção à corrupção e ao controlo da despesa do Estado", tal como não dá a devida atenção à sociedade civil.

"Os cidadãos são vistos como meros consumidores e administrados. Não são respeitados ou envolvidos como os atores sociais fundamentais que devem ser", censura o GEOTA, que alerta para os aspetos a corrigir.

António Costa Silva apresentou em 21 de julho o documento elaborado a pedido do Governo intitulado "Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030", que servirá de base para o plano de recuperação cujo primeiro esboço será apresentado pelo Governo à Comissão Europeia em outubro.

O prazo de consulta pública termina hoje e fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro disse à Lusa que o balanço será feito no final do processo e depois de apurados todos os dados.