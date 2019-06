"A ferramenta que hoje estamos a apresentar, o PIAAC, que completa e junta planos municipais e que, por sua vez, têm como orientação o plano nacional, é fundamental para o planeamento e ação de cada decisão, de cada investimento no território", afirmou o governante.

Por isso, João Ataíde considera que o novo plano deve "fazer parte dos instrumentos de gestão territorial, como são os Planos Diretores Municipais".

O secretário de Estado do Ambiente falava, na Guarda, no encerramento da sessão de apresentação do PIAAC, realizada pela CIM-BSE, no auditório dos Serviços Centrais do Instituto Politécnico local.

"Este é o tempo de colocar no terreno ações concretas de resposta às alterações climáticas, construídas numa lógica preventiva, e não de mera resposta à emergência", acrescentou.

Na opinião de João Ataíde, este "é também o tempo de fomentar o envolvimento das várias partes com intervenção no território" e de apostar na educação e sensibilização ambiental para as alterações climáticas.

O governante congratulou-se ainda com o referido plano da CIM-BSE, que considerou "um verdadeiro roteiro estratégico para facilitar a adaptação das regiões das Beiras e da Serra da Estrela aos riscos climáticos, que inclui ações de educação e sensibilização ambiental, mas também de monitorização, avaliação e vigilância das infraestruturas verdes, da gestão sustentável da floresta, dos recursos fluviais e das espécies agrícolas".

A finalizar, o secretário de Estado do Ambiente disse que "a necessidade de adaptação às alterações climáticas tem de ser realizada não só a nível local, como também regional, de forma a garantir a coerência de ação entre municípios vizinhos".