"A comissão Europeia decidiu dar luz verde ao plano português", anunciou Ursula von der Leyen esta quarta-feira em Lisboa, numa conferência de imprensa conjunta com António Costa.

Neste sentido, a presidente da Comissão Europeia entregou pessoalmente ao primeiro-ministro o resultado da análise do PRR de Portugal no âmbito do Next Generation EU - o programa de recuperação da União Europeia.

Frisando que esta é a "recuperação que a Europa precisa" e que "houve a jusante uma excelente relação com as autoridades portuguesas e exaustiva avaliação por parte da Comissão Europeia", von der Leyen lembrou que "o trabalho duro" começa daqui para a frente e que o sucesso de Portugal será também o sucesso da Europa.

Por sua vez, António Costa referiu que "este não é um plano só para responder à dor da nossa crise. Este é um plano para nos permitir ir mais rápido e mais além na convergência com a União Europeia".

O primeiro-ministro lembrou ainda que "este é, sobretudo, um plano para mudar a vida do dia a dia dos portugueses, com um Serviço Nacional de Saúde mais forte, com habitação mais acessível, com menos desigualdades e com maior qualidade de vida para os nossos idosos".

"Estamos a recuperar dos efeitos da crise pandémica, mas estamos também a construir um país que é mais resiliente e com os olhos postos nas futuras gerações, por isso a aposta estratégica nas florestas ou no mar e assumindo a ação climática e a transição digital como motores do nosso desenvolvimento", reforçou o primeiro-ministro, dizendo que "começamos hoje verdadeiramente a construir o nosso futuro".

António Costa referiu ainda a importância da "aposta no conhecimento como base de um país mais inovador, mais próspero e mais justo — um país que queremos construir para as próximas gerações".

O primeiro-ministro afirmou que, "depois de termos sido os primeiros [a entregar o plano e a vê-lo aprovado], queremos também ser os melhores na materialização plena do seu potencial, construindo um futuro que seja robusto".

A Comissão Europeia considerou que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) apresentado por Portugal é "ambicioso e robusto", respeita os objetivos das transições climática e digital e apresenta mecanismos de controlo fortes.

Esta apreciação consta de um parecer técnico elaborado pelos serviços de Bruxelas e que servirá de base à recomendação ao Conselho Europeu para a aprovação do PRR português, o primeiro que foi submetido à Comissão, mais precisamente no passado dia 22 de abril.

Em linhais gerais, os serviços da Comissão Europeia entendem que o PRR português, se for bem concretizado, poderá contribuir para aumentar o potencial produtivo do país nos próximos anos.

Segundo Bruxelas, as vertentes relacionadas com a coesão económica, a produtividade e a competitividade "são diretamente abrangidas por quase todas as componentes do plano, abordando vários desafios inter-relacionados. Investimentos significativos são introduzidos para impulsionar a pesquisa e a inovação".