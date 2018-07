"Estas orientações e sugestões de leitura, em continuidade com as que o Plano Nacional de Leitura vinha disponibilizando há anos, incluem agora novos e variados temas, destinam-se a públicos mais diferenciados, das crianças aos adultos, e passam a ter uma periodicidade semestral", revelou o organismo.

Segundo o PNL, a colaboração com a Rede de Bibliotecas de Lisboa "estende-se ainda à promoção, nos espaços das suas 18 bibliotecas, dos livros recomendados".

Hoje são divulgadas as escolhas do primeiro semestre de 2018 e, em dezembro, serão divulgadas as escolhas referentes ao segundo semestre.

O PNL, criado em 2006 pelo Governo para melhorar os níveis de literacia e leitura dos portugueses, vive atualmente uma nova etapa, designando-se Plano Nacional de Leitura 2027.

No final do ano passado, pouco depois de ter sido nomeada comissária do PNL 2027, Teresa Calçada afirmava à agência Lusa que o projeto "conseguiu constituir-se como uma marca, o que não é fácil, e essa marca ajudou a um dos objetivos primeiros do Plano: Valorizar a leitura".

"Conseguiu-se transmitir para dentro, para as escolas, e para o exterior que a leitura era reconhecida, nas famílias, nos professores, nos miúdos, como alguma coisa que não está na nossa vida", afirmou.

Cumprida a primeira década do PNL, como "ferramenta para a promoção e para a prática leitora", Teresa Calçada alertou para que deve continuar a existir uma política pública para o livro e para a leitura, porque "nada está seguro" e há novas realidades a ter em conta.

Uma delas é a ideia de tempo, numa sociedade que tem uma maior relação com o digital.

"É um tempo voraz, muito rápido, que parece contrário ao tempo lento da leitura; não é fácil transmitir essa mensagem. Com ele a questão de estarmos a lidar numa sociedade que já é digital, com muitos aspetos híbridos, em que as pessoas, em particular os jovens, estão sempre conectados e dão um valor social que está acima de todos os outros valores", lembrou.