“A proposta é minimalista. A diretiva diz mais e diz mais livre do que aquilo que é o projeto de lei que foi apresentado, tem uma abordagem mais aberta”, defendeu o diretor executivo da PMP, Luís Nazaré, durante uma audição na Assembleia da República, a propósito da discussão na especialidade da proposta de lei que transpõe a diretiva europeia respeitante à oferta de serviços de comunicação social audiovisual e a sua adaptação à evolução das realidades do mercado.

Também presente na audição em representação da PMP, o diretor jurídico do grupo Impresa, Nuno Conde, destacou alguns aspetos que a plataforma gostaria de ver melhorados, desde logo em relação à lei da televisão e à questão da colocação de produto.

“Esta diretiva inverteu o jogo: quando antes se proibia, agora permite-se. Mas esta carga axiológica e subjetiva não está acolhida nesta proposta de lei. O que solicitamos é que o espírito da diretiva seja transposto para a nossa lei interna”, argumentou.

Quanto à publicidade televisiva, a PMP entende que a proposta de lei não é clara e permite ambiguidades na sua interpretação, propondo, assim, uma clarificação do regime, para que se faça uma “correta transposição das exceções previstas na diretiva”, bem como clarificar o regime das proibições no caso do patrocínio.