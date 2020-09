A plataforma, que engloba a Ordem dos Médicos (OM), o Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP) e a Associação Nacional de Estudantes de Medicina (ANEM), reafirma em comunicado o respeito pela autonomia da Agência para a Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), que acreditou o curso da Universidade Católica Portuguesa.

Porém, considera que houve uma "elevada pressão política que foi efetuada à vista de todos e que certamente contribuiu para a decisão ora tomada”.

Para os médicos e futuros médicos, “as opções políticas que têm vindo a ser adotadas ameaçam gravemente a qualidade da formação médica e, consequentemente, os cuidados de saúde prestados à população”.

Além disso, consideram “o aumento do número de alunos no ensino pré-graduado, sem um planeamento a longo prazo das necessidades do país no que concerne aos recursos humanos médicos, põe em causa o futuro do Serviço Nacional de Saúde e do seu estatuto como formador de excelência de médicos”.

Na quarta-feira, a Ordem dos Médicos também tinha criticado a deliberação da A3ES, considerando ser uma decisão mais política do que técnica, uma vez que identificava várias falhas no plano do curso.

“O ensino médico em Portugal é de reconhecida qualidade, sendo que tem vindo a ser sucessiva e constantemente ameaçado pela redução do financiamento do Ensino Superior, pelo aumento do numerus clausus [método utilizado para limitar o número de estudantes numa universidade] decidido a nível central e pela criação da figura do médico indiferenciado, cada vez em maior número e cuja formação interrompida ameaça a qualidade dos cuidados prestados no sistema de saúde nacional”, acrescenta a plataforma.