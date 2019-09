A visita a Hebron de Netanyahu, a primeira desde 1998 segundo os ‘media’ israelitas e realizada em plena campanha eleitoral, está a ser encarada como uma tentativa para angariar o apoio do eleitorado da direita nacionalista israelita para o escrutínio do próximo dia 17 de setembro.

“Não procuramos deserdar ninguém, mas também não queremos ser deserdados”, declarou Netanyahu em Hebron, enaltecendo o aumento de “habitações” nos territórios palestinianos ocupados, numa referência aos colonatos israelitas.

“Não somos estrangeiros em Hebron, ficaremos cá para sempre”, reforçou o primeiro-ministro israelita, qualificando aquela cidade como “a raiz da nação judia”.

O pretexto da visita do chefe do Governo israelita foi uma cerimónia que assinalou o 90.º aniversário do assassínio de 67 judeus por palestinianos em Hebron.