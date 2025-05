Uma instituição de ensino universitário de Pequim está no centro de uma polémica depois de, alegadamente, ter pedido a uma aluna que provasse que estava com o período, conta a BBC.

Um vídeo viral, filmado no interior do que parece ser uma clínica e publicado nas redes sociais, mostra uma jovem a perguntar a uma mulher mais velha se "todas as raparigas menstruadas têm de tirar as calças e mostrar-lhe antes de receberem uma baixa por doença".

A mulher responde "basicamente, sim" e frisa que "é uma regra da escola". O caso aconteceu no Instituto Gengdan, que afirmou num comunicado que o seu pessoal tinha "seguido o protocolo".

Todavia, o instituto afirmou que os vídeos que circulavam na Internet tinham sido "distorcidos", já que "o trabalho clínico [foi iniciado] depois de obter a autorização da aluna", e que pode seguir com uma ação judicial contra aqueles que "espalharam maliciosamente vídeos falsos".

Um membro do pessoal do Instituto Gengdan disse à agência local Dute News que a escola pode ter criado a regra sobre a prova da menstruação para impedir que as alunas finjam que estão menstruadas para obterem atestados de doença.

Nas redes sociais têm sido vários os comentários contra o procedimento. "Dói-me a cabeça, devo abrir o crânio e ficar por aqui?”, escreveu um utilizador do Weibo. "Vamos tirar o penso higiénico e colá-lo na nota de baixa", leu-se noutra publicação.