Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) diz que foi determinada à IGAI "a abertura de um inquérito, a respeito de declarações de um responsável sindical relativas à atividade da PSP no contexto dos próximos atos eleitorais, nomeadamente a possibilidade de estar em causa o transporte de urnas de votos".

Em entrevista à CNN, Armando Ferreira, presidente do Sindicato Nacional da Polícia, admitiu que as eleições legislativas podem estar em risco.

"Começamos a temer que se, para hoje, houve falta de polícias, poderá haver falta de polícias para 10 de março, porque os boletins de votos são transportados pelas forças de segurança e as urnas de voto também", referiu.

“Eu quero acreditar que isso não vai acontecer. (...) Mas eu não controlo os meus colegas. Eu não tenho mão nos meus colegas", frisou ainda.

Armando Ferreira lembrou também o que motiva estas ações: "Parece que o Governo não quis ouvir os gritos de revolta dos polícias".

Também numa entrevista à estação televisiva SIC Notícias o presidente do Sindicato Nacional da Polícia disse que não só os jogos de futebol estão em risco como também podem estar as eleições legislativas, porque são os polícias que transportam as urnas de voto.