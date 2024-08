Segundo o The Guardian, a detenção do segundo suspeito ocorreu após uma operação policial num lar para refugiados em Solingen. Para já, as autoridades não podem fornecer mais detalhes sobre o indivíduo ou a conexão com o incidente.

Esta manhã, a polícia deteve um jovem de 15 anos, suspeito de ter conhecimento prévio do ataque e de não ter agido para o evitar, mas os investigadores acreditam que não se trata do agressor, que ainda está em fuga e que terá agido sozinho.

O esfaqueamento ocorreu na sexta-feira, cerca das 21:45 locais (menos uma hora em Lisboa), no centro histórico de Solingen e perto de um dos palcos onde decorria um concerto do Festival da Diversidade.

Depois de esfaquear várias pessoas ao acaso, o agressor conseguiu fugir entre o caos que se instalou e, de acordo com a polícia, o seu paradeiro ou identidade permanecem um mistério.

As autoridades tornaram públicas as idades das três vítimas mortais, dois homens de 56 e 67 anos e uma mulher de 56, e a evolução dos feridos, dos quais quatro estão em estado crítico, dois em estado grave e dois em estado ligeiro.