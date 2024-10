As autoridades australianas recuperaram 40.061 moedas de edição limitada, baseadas na série de televisão infantil Bluey, numa propriedade a cerca de dez quilómetros do armazém onde, em julho passado, foram roubadas 63.000 destas moedas.

Produzidas pela Casa da Moeda Australiana, conhecidas como Bluey Dollarbucks – como se chama o dinheiro nos desenhos animados –, as moedas têm imagens das personagens do programa incorporadas e deveriam ter entrado em circulação em setembro, mas foram roubadas dois meses antes a oeste de Sydney.

De acordo com a polícia de Nova Gales do Sul, as moedas valem um dólar australiano cada uma (61 cêntimos) e estavam a ser vendidas online por um valor dez vezes superior, avança a BBC.

Uma investigação policial - "Strike Force Bandit", em homenagem ao pai da personagem Bluey - foi iniciada logo após o roubo. Em agosto, Steven Nielsen, de 44 anos, funcionário do armazém onde as moedas estavam guardadas, e Nassar Kanj, de 44 anos, foram detidos por suspeita de serem os autores do assalto.

Agora, Christina Vale, de 27 anos, que a polícia acredita ter sido a motorista da dupla na fuga, foi detida e acusada de arrombar, invadir e roubar propriedade privada.

A série, que retrata uma família de cães Heeler, é produzida pela empresa de animação Ludo, sediada em Brisbane, na Austrália, com a BBC Studios e a Australian Broadcasting Corporation.

Bluey tem sido um grande sucesso internacional, sendo, atualmente, transmitido em mais de 60 países, incluindo Portugal, Reino Unido, Estados Unidos da América e China.