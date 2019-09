As autoridades locais confirmaram hoje que o diretor de desenvolvimento da empresa alemã TÜV SÜD está entre os indiciados, além de cinco engenheiros daquela companhia, que certificaram em 2018 a estabilidade da barragem.

No caso da brasileira Vale, sete funcionários foram indiciados, mas nenhum deles faz parte da direção da empresa.

No entanto, a Polícia Federal não descarta a possibilidade de, nos próximos dias, executivos das duas empresas serem indiciados pelos crimes de homicídio e danos ambientais.

A investigação policial concluiu que o certificado de estabilidade da estrutura continha informações falsas, e que as instalações não atendiam aos critérios de segurança estabelecidos pelas normas internacionais.

O documento foi enviado ao Ministério Público brasileiro, que decidirá sobre o seu encaminhamento à justiça.

Num comunicado divulgado no seu ‘site’, a Vale declarou que tomou hoje conhecimento dos resultados do inquérito policial e que “avaliará detalhadamente” o teor do documento, frisando “que a empresa e os seus empregados continuarão a contribuir com as autoridades e responderão às acusações no momento e ambiente oportunos”.