A Polícia Federal brasileira realiza hoje uma operação para identificar as pessoas que terão financiado os atos golpistas de 8 de janeiro, quando apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e saquearam as sedes dos três poderes, em Brasília.

A 14ª fase da Operação Lesa Pátria cumpre dez mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão, emitidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em cinco estados e na capital, Brasília, segundo uma nota da Polícia Federal. A operação é realizada em Goiás e Brasília, Bahia, Paraíba, Paraná e Santa Catarina. Segundo as autoridades locais, a ação faz parte das investigações pelos crimes de supressão violenta do Estado democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e incitação ao crime. Da mesma forma, os seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) investigados são suspeitos de cometer os crimes de destruição de património com proteção especial e crimes protegidos pelo estatuto da Lei Antiterrorismo. No dia 8 de janeiro, milhares de 'bolsonaristas' radicais que estavam acampados em frente aos quartéis de várias cidades há mais de dois meses, pedindo intervenção militar para derrubar o recém-empossado Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, atacaram as sedes dos três poderes – Palácio do Planalto (Presidência), Supremo Tribunal e Congresso. Segundo a polícia, os líderes do movimento golpista usaram o código "Festa de Selma" para convocar as pessoas a viajarem à Brasília naquele dia e pediram para trazer crianças e idosos para evitar ações repressivas dos órgãos de segurança. Desde 8 de janeiro, mais de 1.800 pessoas foram presas e 128 delas permanecem detidas, embora quase todas continuem a responder à Justiça em liberdade condicional por diversos crimes.