A Polícia Metropolitana de Londres estava a investigar mais de 100 pessoas e pelo menos 12 "festas" alegadamente ilegais em 2020 e 2021, mas não confirmou a identidade dos punidos.

As multas serão encaminhadas para o Escritório de Registos Criminais ACRO, que será responsável por emitir e enviar as notificações, mas reiterou que, como é habitual neste tipo de infrações, as identidades das pessoas não serão divulgadas.

Várias das "festas" ocorreram na residência oficial do primeiro-ministro em Downing Street, e o gabinete prometeu que revelaria se Boris Johnson fosse multado, mas hoje recusou comentar.

Num comunicado, a Polícia disse estar a fazer "todos os esforços para progredir nesta investigação com rapidez", mas que não terminou e que mais multas poderão ser emitidas.

"No entanto, devido à quantidade significativa de material investigativo que ainda precisa ser avaliado, podem ser feitas mais recomendações à ACRO se o patamar probatório for atingido", justificou.