Dedicados normalmente a encontrar drogas, bombas ou pessoas desaparecidas, os quatro cães - três golden retriever e um labrador - foram selecionados para tentar detetar pessoas infectadas pelo novo coronavírus.

O programa, uma colaboração entre a polícia chilena e a Universidade Católica do Chile, foi criado para aproveitar a grande capacidade olfativa dos cães, seguindo experiências já desenvolvidos em França, onde se tentou detetar casos de contaminação da covid-19 através do suor das pessoas infectadas, explicou à AFP Julio Santelices, diretor da Escola de Especialização da Polícia chilena.

"O vírus não tem odor, é a infecção que gera uma mudança metabólica em diferentes órgãos e, nessa resposta fisiológica do organismo, são gerados compostos associados aos sulfatos, que os cães conseguem identificar", informou Fernando Mardones, professor de epidemiologia veterinária da Universidade Católica.

Os cães têm 330 milhões de receptores no focinho e uma capacidade olfativa 50 vezes superior à do ser humano. Em experiências realizadas na Europa e no Dubai, os cães tiverem 95% de eficácia na deteção de casos de covid-19, segundo Santelices.

"O importante deste estudo científico é que permite que os cães se tornem 'biodetectores' e identifiquem prematuramente este tipo de doença", continuou Santelices.