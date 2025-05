A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), “procedeu à ativação de 80 Postos de Vigia (PV) da Rede Primária, os quais se encontram guarnecidos por um total de 320 operadores”, na segunda-feira, indicou, em comunicado.

Esta operação desenvolve-se no âmbito da Rede de Vigilância e Deteção de Incêndios, que integra o Sistema de Videovigilância Florestal e a Rede Nacional de Postos de Vigia da Campanha Floresta Segura 2025.

A partir de 29 de junho, serão ativados 150 Postos de Vigia da Rede Secundária, operados por mais 600 técnicos, acrescenta a nota, destacando que, no que respeita ao Sistema de Videovigilância Florestal, neste momento é “composto por 147 câmaras de videovigilância”.

No que respeita a ações de sensibilização, a GNR realizou, até quarta-feira, um total de 2.845 ações, abrangendo 55.150 pessoas, “com o objetivo de prevenir comportamentos de risco, promover a adoção de medidas de autoproteção e fomentar o uso responsável do fogo por parte das comunidades”.

“Até ao momento, foram registadas 18 detenções, das quais 14 em flagrante delito, tendo sido igualmente identificados 136 suspeitos”, acrescentou a GNR.

Nesta fase, os militares estão no terreno, a percorrer as “faixas de gestão de combustível” (estruturas lineares planeadas à escala regional, que têm como função reduzir a área ardida de um potencial incêndio e criar oportunidades para o seu combate eficaz e seguro) das freguesias prioritárias, com o objetivo de sinalizar e georreferenciar os terrenos rurais com “potencial risco de incêndio”.

Simultaneamente, estão a ser promovidas ações de informação e sensibilização junto dos proprietários, para que até ao fim deste mês façam a limpeza dos seus terrenos, evitando entrar em “incumprimento” a partir de 01 de junho.

“Esta fase da campanha tem como objetivo principal a prevenção com ações de sensibilização dirigidas aos cidadãos e entidades, com vista à alteração de comportamentos”, referiu.

A Campanha Floresta Segura 2025, que arrancou a 01 de fevereiro e decorre até 30 de novembro, “contribui decisivamente para uma redução significativa do número de ocorrências graves”, através da prevenção e do reforço de patrulhamento nas áreas florestais, acrescentou.