Agentes com equipamento antimotim dispararam granadas de gás contra os manifestantes, na zona de Yuen Long, depois dos apelos da polícia para porem fim à marcha não autorizada.

Dezenas de milhares de manifestantes, de acordo com as imagens difundidas por meios de comunicação locais, concentraram-se para responder ao ataque de domingo passado, em que homens encapuzados, vestidos de branco e munidos com bastões, investiram indiferentemente contra uma multidão, na sua maioria manifestantes que tinham participado num protesto na cidade e se encontravam numa estação ferroviária em Yuen Long, perto da fronteira chinesa. Pelo menos 45 pessoas ficaram feridas.

A polícia de Hong Kong afirmou já que alegados membros de organizações criminosas chinesas (tríades) foram detidos.

De acordo com o jornal South China Morning Post, de Hong Kong, os manifestantes continuam também a exigir, tal como em protestos passados, a retirada total de uma proposta, já suspensa, de alteração à lei da extradição.

Apresentadas em fevereiro, as alterações permitiriam ao Governo e aos tribunais da região administrativa especial chinesa a extradição de suspeitos de crimes para jurisdições sem acordos prévios, como é o caso da China continental.

Apesar de os protestos em Hong Kong terem sido maioritariamente pacíficos, manifestantes e polícia confrontaram-se já nas ruas da região administrativa especial chinesa.