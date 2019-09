Na quinta-feira, a cinco dias do Dia Nacional da China e na véspera de novos protestos pró-democracia, a chefe do Governo de Hong Kong iniciou uma série de debates com a sociedade civil, mas acabou retida durante quatro horas.

Carrie Lam estreou a plataforma de diálogo a partir do qual o Governo de Hong Kong pretende apaziguar a tensão social e política que se vive no território desde 09 de junho, mas foi confrontada com críticas durante as duas horas da iniciativa.

A comitiva governamental acabou por abandonar o local apenas quatro horas após o final da sessão, por razões de segurança, de forma a evitar os manifestantes que se posicionaram nas ruas vizinhas ao estádio que acolheu a iniciativa.

Com o aproximar das celebrações dos 70 anos da fundação da República Popular da China, agendadas para 01 de outubro, os protestos prometem intensificar-se este fim de semana nas ruas de Hong Kong.

O mais importante deverá acontecer no sábado à noite, promovido precisamente pela FCDH.

O Governo de Hong Kong anunciou a retirada formal das emendas à polémica lei da extradição que esteve na base da contestação social desde o início de junho.

Contudo, os manifestantes continuam a exigir que o Governo responda a quatro outras reivindicações: a libertação dos manifestantes detidos, que as ações dos protestos não sejam identificadas como motins, um inquérito independente à violência policial e, finalmente, a demissão da chefe de Governo e consequente eleição por sufrágio universal para este cargo e para o Conselho Legislativo, o parlamento de Hong Kong.

A transferência de Hong Kong para a República Popular da China, em 1997, decorreu sob o princípio “um país, dois sistemas”.

Tal como acontece com Macau, para aquela região administrativa especial da China foi acordado um período de 50 anos com elevado grau de autonomia, a nível executivo, legislativo e judiciário, com o Governo central chinês a ser responsável pelas relações externas e defesa.