O homem, gravemente ferido a tiro depois de atacar com uma faca um agente da polícia, não resistiu e morreu, indicou o Ministério Público de Paris, acrescentando que foi aberta "uma investigação penal por tentativa de assassinato contra um funcionário da polícia".

O chefe de polícia de Paris, Laurent Nunez, disse que não há "motivação terrorista no momento, nem uma relação" com os Jogos Olímpicos, que começam a 26 de julho na capital francesa.

Os agentes foram chamados por um segurança privado depois de um homem com uma faca ter entrado numa loja Louis Vuitton, declarou Nunez à imprensa.

O agente ferido tem lesões "na nuca e perto das vértebras cervicais" e está em estado grave, "mas a sua vida não corre perigo", indicou Nunez.

O agressor estava em estado grave "após ter sido atingido por pelo menos um projétil" e sofrer uma paragem cardíaca, tinha informado o chefe de polícia.

"Os polícias tentaram prender um ladrão que [...] sacou uma faca e feriu um agente no braço", afirmou à AFP a autarca do 8.º distrito de Paris, Jeanne d'Hauteserre. "O agente defendeu o seu colega e sobre no abdómen" do agressor, acrescentou.

Este ataque ocorre a oito dias da abertura dos Jogos Olímpicos na cidade, período em que será mobilizado um grande dispositivo de segurança.