A Polícia Federal do Brasil deteve hoje no município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, um antigo executivo da petrolífera estatal Petrobras, condenado por corrupção e branqueamento de capitais, informaram as autoridades.

As forças de segurança não identificaram o detido, mas os media brasileiros apontaram que se trata de Renato Duque, que foi diretor de Serviços da petrolíferos entre 2003 e 2012, durante os dois primeiros governos de Luiz Inácio Lula da Silva e parte do de Dilma Rousseff. Duque encontrava-se fugido à Justiça desde julho, tendo uma condenação a 39 anos e dois meses de prisão em regime fechado. Na sequência da sua detenção, o antigo executivo foi levado para a prisão onde permanecerá à disposição da Justiça. Renato Duque já cumpriu cinco anos de prisão acusado de corrupção, mas foi libertado em 2020, ainda que tenha sido obrigado a entregar o passaporte enquanto respondia a processos judiciais. O ex-executivo foi condenado no âmbito da Operação Lava Jato, uma ampla investigação a subornos da construtora Odebrecht a funcionários do Governo e da Petrobras e que levou à prisão, entre outros, do atual presidente Lula da Silva, que viu mais tarde a sua condenação ser anulada.