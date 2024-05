"Em Rouen, agentes da polícia nacional neutralizaram esta manhã um indivíduo armado que pretendia claramente atear fogo à sinagoga da cidade. Felicito-os pela sua capacidade de resposta e coragem", escreveu Gerald Darmanin numa publicação da rede social X.

A identidade e as motivações do agressor ainda não são claras, sendo que o homem carregava consigo uma faca e uma barra de ferro, de acordo com as autoridades locais.

"O homem estava armado com uma faca e uma barra de ferro e aproximou-se dos polícias, que dispararam. O homem morreu”, disse à Agência France Presse uma fonte próxima do caso que não foi identificado.

O incidente ocorreu no início da manhã desta sexta-feira, escreveu a Reuters, que adianta também que já estão bombeiros no local. O presidente da Câmara Municipal de Rouen fez saber numa publicação oficial que esta cidade da Normandia estava “abalada e chocada” com o incidente.

Em 2016, a cidade foi abalada por um ataque, quando um padre foi morto com uma faca durante uma missa na cidade de Saint-Étienne-du-Rouvray, um subúrbio de Rouen. O ataque foi mais tarde reivindicado pelo Estado Islâmico