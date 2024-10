Kyran Durnin foi dado como desaparecido da atual casa da família, em Drogheda, em agosto, mas a polícia investiga a possibilidade de a criança estar morta há dois anos, conta a BBC.

Na semana passada, as autoridades deram início a uma investigação de homicídio depois de terem afirmado que não conseguiam localizar Kyran nem recolher informações sobre o seu paradeiro. Assim, acreditam que Kyran está "desaparecido e presumivelmente morto".

No dia de ontem, a polícia tomou posse de uma casa privada em Dundalk, que será revistada mais tarde, bem como do jardim e do terreno adjacente. A propriedade foi a casa da família de Kyran durante vários anos, até maio de 2024.

Segundo as autoridades, serão efetuados exames forenses e técnicos à casa, ao jardim e ao terreno adjacente. Os atuais inquilinos da casa não têm qualquer relação com o desaparecimento da criança.

De recordar que, no início de setembro, a polícia lançou um apelo a favor do desaparecimento de Kyran e da sua mãe Dayla Durnin, de 24 anos. Contudo, a mulher foi posteriormente localizada, mas não há qualquer sinal do rapaz desde então.