A Polícia Judiciária (PJ), através da Direção de Lisboa e Vale do Tejo, deteve, fora de flagrante delito, uma cidadã estrangeira, de 33 anos, fortemente indiciada pela prática de um crime de homicídio na forma consumada, com uso de arma branca, que vitimou uma cidadã portuguesa, de 34 anos.

Em comunicado enviado às redações, a PJ conta que os factos ocorreram na noite do passado dia 07 de outubro, na Lourinhã, em plena via pública, tendo sido disferidos sucessivos e profundos golpes na zona do pescoço e cabeça da vítima, que lhe provocaram, de imediato, a morte no local.

Após intenso e contínuo trabalho investigatório, foi possível obter consistente acervo probatório que permitiu a identificação, localização e a detenção da suspeita na noite de ontem. Para este resultado, foi relevante o contributo do Laboratório de Polícia Científica da PJ.

Como motivação para o crime estarão razões de índole passional, estando, para já, afastados cenários relacionados com contextos de imigração ilegal e/ou exploração laboral.

A detida será, hoje, presente às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.