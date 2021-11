Segundo comunicado da Polícia Judiciária (PJ), foi aberto um inquérito pelo DIAP de Setúbal para a realização de uma "operação policial visando o cumprimento de sete buscas domiciliárias e não domiciliárias, sendo estas a clínicas médicas e a um gabinete de contabilidade".

As buscas, feitas ontem, têm como pretexto "a investigação de factos relacionados com fraude ao Serviço Nacional de Saúde, em que uma empresa de prestação de serviços médicos submeteu a reembolso do SNS, com base na convenção em vigor, requisições médicas destinadas a realização de exames complementares de diagnóstico (exames de radiologia, designadamente ecografias ginecológicas), que foram concretizadas por intermédio de outra entidade não convencionada".

De acordo com a PJ, a operação decorreu em Lisboa e na Margem Sul e "contou com Magistrados Judiciais e do Ministério Público, três dezenas de elementos da Polícia Judiciária – investigadores e peritos, bem como representantes da Ordem dos Médicos".

Destas buscas foram apreendidos documentos e ficheiros informáticos "de natureza contabilística e bancária, requisições médicas e correio eletrónico".