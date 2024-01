“A Câmara Municipal do Funchal informa que um grupo de inspetores da Polícia Judiciária deu entrada esta manhã nas instalações do edifício dos Paços do Concelho, para a realização de buscas”, lê-se num comunicado divulgado pela autarquia (PSD/CDS-PP).

No documento, o município, presidido pelo social-democrata Pedro Calado, acrescenta que “está a colaborar na investigação em curso e a prestar toda a informação solicitada, num espírito de boa cooperação”.

Entretanto, está a ser adiantado que a Polícia Judiciária e o Ministério Público estão a realizar dezenas de buscas por suspeitas de corrupção e outros crimes associados na Madeira. De acordo com a CNN Portugal, "dois dos alvos da operação são o próprio presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, e o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado".

Segundo a emissora, há suspeitas de "alegada promiscuidade com grupos económicos" junto das altas esferas da governação madeirense.

A agência Lusa questionou a Polícia Judiciária, que explicou que para além da Madeira, também estão a efetuar buscas nos Açores e em várias regiões do continente. A mesma fonte adiantou que as buscas que decorrem em várias regiões do continente são essencialmente em empresas. Questionada sobre se já há detidos nesta operação, a mesma fonte indicou que “ainda não” à Lusa.

Recorde-se que o executivo de Albuquerque já foi alvo de investigações no passado. Em 2021, a PJ iniciou uma investigação relacionada com a adjudicação da concessão de exploração da Zona Franca. Em causa estavam "factos relacionados com a adjudicação, por ajuste direto, pelo Governo Regional da Madeira, da concessão da administração e exploração da Zona Franca da Madeira à SDM – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, S.A.”, afirmou o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) à época.

Na origem desse processo estará uma adjudicação sem concurso, em março de 2017, à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM) para a exploração do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) e a criação e manutenção de estruturas na Zona Franca Industrial. Em junho de 2017, Miguel Albuquerque, a Machado de Albuquerque, lda, e a Andrade de Albuquerque, lda, venderam os empreendimentos turísticos Quinta do Arco à CA Património Crescente, gerido pela Square Asset Management.

Atualizada às 11h10 com a resposta da Polícia Judiciária à Lusa, onde confirma buscas na Madeira, Açores e Portugal Continental.