Em comunicado, a Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, informa que localizou e recuperou "um documento manuscrito que se encontrava desaparecido".

O documento, com data do século XVII, pertencente ao património cultural do Peru.

"O Estado peruano procurava, há muito, localizar este bem cultural, o qual acabou por vir a ser encontrado à venda num sítio específico na internet por um comerciante alfarrabista português, especializado em documentos antigos", acrescenta a nota.

A investigação apurou que o manuscrito terá sido adquirido pelo alfarrabista português a um antiquário de nacionalidade alemã.

Após a sua apreensão, e no âmbito da Convenção UNIDROIT da qual Portugal e o Peru são parte, o documento já foi restituído.