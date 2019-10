A Autoridade Marítima Nacional anunciou hoje a apreensão de 131 quilos de ouriços-no-do mar, numa operação realizada em Vila do Conde, no distrito do Porto.

A captura foi realizada pelo comando local da Polícia Marítima da Póvoa de Varzim/Vila do Conde, depois de ter detetado e abordado um apanhador, que se encontrava, de forma ilegal, na posse de vários exemplares desta espécie marinha. Segundo informação prestada, o indivíduo não só "tinha ultrapassado os limites de captura diária", como também "não tinha licença para exercer a atividade na área de jurisdição da Capitania de Vila do Conde". Os 131 quilos de ouriços-do-mar apreendidos foram, posteriormente, devolvidos ao seu habitat natural.