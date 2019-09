De acordo com a informação divulgada, a primeira operação de resgate aconteceu por volta das 05:00, depois de ter sido detetada uma embarcação onde seguiam a bordo 42 pessoas, entre elas 16 crianças, 13 mulheres e 13 homens.

Neste caso, “as condições de vento e do mar não se verificaram favoráveis para a polícia marítima efetuar o transbordo dos migrantes para a embarcação “TUBARÃO”, tendo sido decidido que se procederia ao acompanhamento do bote, de forma a guiá-lo para zona segura na praia de Lepetymnos, em Lesbos”, lê-se no comunicado.

De acordo com a polícia marítima, os migrantes desembarcaram em segurança e foram, posteriormente, entregues às autoridades gregas.