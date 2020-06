Uma obra do artista britânico Banksy que homenageia as vitimas dos ataques terroristas de novembro de 2015 em Paris, roubada em 2019 da sala de espetáculos Le Bataclan, foi encontrada no centro de Itália, anunciaram hoje as autoridades locais.

Em declarações à Agência France Presse (AFP), fonte oficial da Polícia de Téramo, cidade que está a cerca de 150 quilómetros de Roma, disse que foi recuperada uma porta que continha uma obra de Banksy, roubada do Bataclan, "que retrata uma rapariga triste". De acordo com a mesma fonte, a operação foi realizada na presença da polícia francesa. A pintura em causa foi realizada numa porta de saída de emergência da sala de espetáculos Le Bataclan por onde muitas pessoas escaparam do ataque terrorista perpetrado por um grupo intitulado Estado Islâmico (EI) que atirou indiscriminadamente contra o público matando 130 pessoas em 13 de novembro de 2015, durante um concerto da banda note-americana Eagles of Death Metal.