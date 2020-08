Entre os detidos está Dechathorn Bamrungmuang, um membro importante do “Rap Contra a Ditadura”.

Os ativistas, que enfrentam acusações de sedição, pediram a renúncia do primeiro-ministro, o general Prayuth Chan-ocha.

Os protestos, alimentados por milhares de estudantes, são a ameaça mais séria para o general, que chegou ao poder através de um golpe militar em 2014 e que se manteve no cargo após uma polémica eleição em 2019, marcada por acusações de fraude.

Os manifestantes têm tornado públicas três exigências básicas: realização de novas eleições, emendas à constituição imposta pelos militares e fim da intimidação dos críticos do Governo.

Os líderes dos protestos geraram polémica no início do mês, quando expandiram as suas reivindicações originais, criticando publicamente a monarquia constitucional da Tailândia e divulgando um manifesto de dez pontos no qual pediram reformas.

Uma ação sem precedentes, já que a monarquia é considerada sacrossanta, com a legislação a prever penas de prisão até 15 anos para qualquer pessoa considerada culpada de difamar o rei.