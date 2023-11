O objetivo desta estrutura é promover o sucesso académico e combater o abandono escolar, explicou aquela instituição numa nota enviada à agência Lusa.

A missão do Observatório é assegurada por quatro professoras da instituição, uma técnica do Gabinete de Mobilidade e Cooperação do IPG, que trabalha na integração de alunos estrangeiros, uma psicóloga, uma socióloga e uma assistente social.

Uma das professoras é responsável pelo Gabinete de Mediação Intercultural e a outra é coordenadora do Gabinete de Apoio Psicológico.

“É uma estrutura transversal e interdisciplinar que irá reforçar a prioridade à boa integração dos alunos e detetar depressa aqueles que necessitam de apoio”, salientou o presidente do Politécnico da Guarda, Joaquim Brigas.

O Observatório vai articular-se com outras iniciativas focadas nos mesmos objetivos de promoção do sucesso académico e de prevenção da interrupção dos cursos.

A psicóloga do Observatório Rita Santos explicou que todas as interações dos alunos serão alvo de uma análise cuidada e de respostas adequadas por parte da equipa deste projeto.

“A articulação das iniciativas em redor do Observatório, assim como a pluralidade das competências de professoras e de profissionais da psicologia, da sociologia e da assistência social, irá permitir sinalizar casos preocupantes, avaliar a sua gravidade e direcioná-los para o tipo de acompanhamento que seja mais adequado para cada um”, afirmou.

“Os Serviços da Ação Social, no caso de dificuldades financeiras, de alojamento ou alimentação. O Gabinete de Apoio Psicológico, através do acompanhamento psicológico e psicopedagógico, etc.”, especificou.

A psicóloga realçou o grande empenho que a Associação Académica da Guarda, e a presidente, Beatriz Silva, têm manifestado em contribuir para o sucesso dos projetos.

O IPG revelou que nos próximos dias será disponibilizado um questionário aos alunos do primeiro ano e cursos técnicos superiores profissionais para detetar potenciais casos de abandono e perceber as causas para que possam ser revertidos atempadamente através dos meios necessários.

O Observatório Permanente de Prevenção e Combate ao Abandono e as outras iniciativas que lhe estão associadas fazem parte do Programa Skills 4 Pós-Covid Competências para o Futuro no Ensino Superior – Sucesso e Resiliência no Ensino Superior Pós-Pandemia.

O projeto é financiado pelo Programa Operacional Capital Humano.