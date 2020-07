De acordo com os dados avançados pela agência Reuters, já foram contados 99% dos votos das assembleias de voto do país, sendo que a Comissão Eleitoral Nacional já anunciou que os votos por contar não deverão afetar o resultado final, que é a vitória de Andrzej Duda.

A correr para uma reeleição, o presidente da República, de tendência conservador nacionalista, obteve 51.21% dos votos nesta segunda volta das eleições presidenciais, ao passo que o seu opositor, Rafal Trzaskowski, presidente da câmara de Varsóvia, conseguiu 48,79% dos votos.

A diferença entre os dois candidatos estima-se ser de 500 mil votos, numa ronda eleitoral que obteve um recorde de participações de 68.12%.

No cargo há cinco anos, Andrzej Duda, apoiado pelo partido nacionalista eurocético no poder, o Lei e Justiça (PiS), venceu a primeira volta, a 28 de junho, com 43,5% dos votos. Rafal Trzaskowski, de pendor liberal europeísta, obteve 30,5%.

Contando com a base conservadora do PiS, maioritariamente rural, mais velha e menos instruída, tendo feito uma campanha assente nos valores tradicionais e católicos, com ataques aos direitos LGBTI [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero e Intersexo], Andrzej Duda deverá ajudar o Lei e Justiça a continuar as suas polémicas reformas do sistema judiciário no país, que têm merecido críticas por parte da União Europeia.