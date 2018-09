A Agência Sueca para o Desenvolvimento Internacional vai disponibilizar 21 milhões de dólares (18 milhões de euros) para o combate à poluição marítima provocada por plásticos, anunciou aquela entidade.

Carol Matinez, da Agência Sueca para o Desenvolvimento Internacional, citada hoje pelo diário O País, disse que a verba será usada no apoio a políticas de combate à poluição marítima, no âmbito do projeto Marplastic.

“Iremos trabalhar com as autoridades moçambicanas, de modo a fortalecer as políticas e fazer com que elas sejam mais abrangentes no combate à poluição dos mares provocada pelos plásticos”, declarou Carol Martinez.

Por seu turno, Isabel Chaúca, do Ministério do Mar, Águas Interiores e Pescas de Moçambique, afirmou que as zonas costeiras da cidade da Beira, centro do país, e Pemba, norte, foram escolhidas para ações de limpeza que serão realizadas no âmbito do apoio sueco.

“Escolhemos estas duas cidades, porque realizamos um estudo que mostrou que há ali uma acumulação de lixo proveniente de plástico”, acrescentou Isabel Chaúca.

[Notícia atualizada às 10h53]