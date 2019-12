Pompeo e Netanyahu cruzaram-se e cumprimentaram-se num ‘hall’ de um hotel do centro de Lisboa às 18:27, seguindo para uma sala próxima onde estavam os jornalistas que acompanharam as viagens para Lisboa do secretário de Estado norte-americano e do primeiro-ministro israelita e uma ‘pool’ de jornalistas designados por ‘media’ internacionais.

À porta da referida sala, Todd Miyahira, conselheiro de imprensa da embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, informou a Lusa que quer a fotografia do encontro quer uma posterior conferência de imprensa estavam vedadas aos jornalistas portugueses, sem contudo avançar uma razão para o facto.

A informação prestada pelo responsável foi semelhante à obtida pela Lusa junto de fonte israelita, que pediu para não ser identificada.

Benjamin Netanyahu chegou hoje a Lisboa para se encontrar com Pompeo, embora a visita inclua também um encontro, na quinta-feira, com o primeiro-ministro português, António Costa, como confirmou na terça-feira fonte do executivo.

O primeiro-ministro israelita assumiu esse objetivo à partida de Telavive, hoje à tarde.

“Vou agora partir para Lisboa onde me encontrarei com o primeiro-ministro português. No entanto, o meu principal objetivo é, em primeiro lugar, encontrar-me com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo”, disse.