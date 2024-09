Os foragidos seguiam num carro e depois fugiram a pé no tabuleiro da ponte. Fonte da PJ confirma ao SAPO24 que "a operação já está concluída".

De acordo com uma nota publicada no na página da Internet da PJ, “no âmbito das diligências de investigação realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, foi possível identificar e localizar os suspeitos, residentes na Margem Sul”.

A PJ deteve os três homens suspeitos de assalto a ourivesarias em Fátima. "Foram apreendidos os objetos roubados e uma arma municiada".

Os assaltantes serão agora presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

O porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, Artur Serafim, explica que a a intervenção desta força policial para o encerramento do trânsito da ponte em ambos os sentido, entre Lisboa e Almada, foi solicitada pela Polícia Judiciária.

Em declarações ao SAPO24, a PSP refere que o trânsito reabriu no sentido Sul-Norte (Almada-Lisboa) e que no sentido Norte-Sul só é possível circular pela faixa da esquerda, uma vez que "devido à abordagem houve um acidente" no tabuleiro da Ponte 25 de Abril.