Em resposta a um pedido de esclarecimento da agência Lusa, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) prevê “estar em condições de anunciar na próxima segunda-feira informação mais concreta sobre o tempo previsto de interrupção do trânsito na ponte móvel”.

A ponte móvel de Leixões foi interdita ao trânsito automóvel e pedestre na quinta-feira, na sequência de avaria “num dos cilindros hidráulicos de movimentação do tramo sul da estrutura, que tem influência direta no movimento de abertura e fecho da ponte”, esclarece a APDL.

Em consequência da interdição da ponte e para “minimizar os transtornos causados”, a APDL “assegura gratuitamente o transporte de transeuntes entre Matosinhos e Leça da Palmeira”, enquanto o “trânsito automóvel está a ser direcionado para o viaduto da Autoestrada 28 (A28)”.

Em complemento, a instituição que gere os portos do Norte do país referiu que o transporte entre as margens está a ser assegurado por autocarros fretados, “que vão funcionar durante 24 horas, de 10 em 10 minutos durante o dia (das 07:00 às 22:00) e de 20 em 20 minutos durante a noite (das 22:00 às 07:00)”.

As paragens situam-se, em Matosinhos, no acesso nascente à ponte móvel (junto à paragem da Resende) e, em Leça da Palmeira, por baixo da ponte (junto à paragem dos STCP).