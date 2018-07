O processo legislativo para alterar o regime jurídico do alojamento local começou com a apresentação de um projeto de lei do PS, em maio de 2017, que propunha a obrigatoriedade de a Assembleia de Condóminos autorizar o exercício da atividade de arrendamento a turistas numa fração do prédio.

Ao diploma do PS juntaram-se projetos de lei do CDS-PP, do PCP, do BE e do PAN, que foram debatidos em plenário, em janeiro deste ano, e baixaram à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, sem votação.

Neste âmbito, a Assembleia da República criou o Grupo da Temática do Alojamento Local, que realizou um conjunto de audições a entidades, associações e governantes sobre os cinco diplomas. Após as audições, os grupos parlamentares puderam apresentar propostas de alteração aos projetos de lei, processo que contou com iniciativas do PS, do PSD e do CDS-PP.

Todas as iniciativas legislativas foram votadas, na especialidade, na comissão parlamentar, com a aprovação da maioria das propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do PS, com os votos contra do PSD e do CDS-PP e os votos a favor das restantes bancadas parlamentares.

“A presente lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação”, segundo o diploma aprovado.

Eis as principais alterações aprovadas para introduzir no regime jurídico do alojamento local:

Áreas de contenção

“Com o objetivo de preservar a realidade social dos bairros e lugares, a câmara municipal territorialmente competente pode aprovar, por regulamento e com deliberação fundamentada, a existência de áreas de contenção, por freguesia, no todo ou em parte, para instalação de novo alojamento local, podendo impor limites relativos ao número de estabelecimentos de alojamento local nesse território, que podem ter em conta limites percentuais em proporção dos imóveis disponíveis para habitação”, lê-se no diploma.

Nas áreas de contenção a definir pelos municípios, que devem ser reavaliadas, no mínimo, de dois em dois anos, “o mesmo proprietário apenas pode explorar um máximo de sete estabelecimentos de alojamento local”, critério que apenas se aplica aos estabelecimentos que se instalem após a entrada em vigor da lei.

Até à entrada em vigor do regulamento municipal, a Câmara Municipal pode “suspender, por um máximo de um ano, a autorização de novos registos em áreas especificamente delimitadas”.

Registo e cessação dos estabelecimentos