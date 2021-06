De abril para maio, António Costa desce nove pontos percentuais nas avaliações positivas e fica com 50%, o seu pior resultado desde julho do ano passado. Ao contrário, as avaliações negativas sobem oito pontos, para os 27%.

Apenas 7% das pessoas responderam que a atuação de António Costa é “Muito Boa”, uma queda de cinco pontos face ao mês anterior, enquanto 43% responde que é “Boa”, menos quatro pontos.

A polémica dos migrantes de Odemira, os festejos do título do Sporting, em Lisboa, e a final da Liga dos Campeões, no Porto, podem explicar este resultado.

De acordo com o barómetro da Aximage para o JN, DN e TSF, hoje divulgado, aumentou a diferença de popularidade entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente da República tem 70% de avaliações positivas (uma descida de apenas 1 ponto percentual) e 10% de avaliações negativas.

António Costa perdeu popularidade sobretudo entre os cidadãos mais velhos (uma queda de 23 pontos nos cidadãos com mais de 65 anos) e na Área Metropolitana do Porto (onde desceu 19 pontos).

Sobre a "exigência do Presidente da República sobre o governo", os resultados sofrem poucas alterações. 68% dos inquiridos (menos um ponto) diz que Marcelo deveria ser "mais exigente" com o executivo de Costa.

Rui Rio continua a ser a principal figura da oposição ao Governo, com 32%. Relativamente ao último barómetro, apenas Catarina Martins (BE) e João Cotrim de Figueiredo sobem nas avaliações.